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Лавров: Россия не будет давить на ФРГ в вопросе «Северного потока 2» 

Газета.Ru и ещё 3 54 минуты назад
Лавров раскрыл позицию РФ в вопросе «Северного потока 2»
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что через состоится его телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом.
Министр заявил, что на днях госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию не участвовать в строительстве "Северного потока 2". Лавров также уточнил, что Россия не будет давить на ФРГ, в отличие от США.
Строительство российского газопровода "Северный поток — 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков проекта. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет завершен российскими силами, но строительство закончится на несколько месяцев позже.
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Политика , Ближний Восток , Европа , Сергей Лавров , Владимир Путин , Германия , США
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