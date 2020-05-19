Лавров раскрыл позицию РФ в вопросе «Северного потока 2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что через состоится его телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом.
Министр заявил, что на днях госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию не участвовать в строительстве "Северного потока 2". Лавров также уточнил, что Россия не будет давить на ФРГ, в отличие от США.
Строительство российского газопровода "Северный поток — 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков проекта. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет завершен российскими силами, но строительство закончится на несколько месяцев позже.