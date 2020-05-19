Путин оценил работу портала госуслуг

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Российский портал госуслуг хорошо справляется с приемом заявлений граждан на выплаты на детей до 16 лет, заявил президент России Владимир Путин . Об этом сообщает РИА "Новости".

Порталом госуслуг для подачи заявления на выплаты воспользовались 99% обратившихся, лишь 1% заявителей предпочел обратиться в отделения Пенсионного фонда России , отметил глава государства.

"В общем и целом, судя по всему, портал работает", — констатировал Путин.

Ранее российский лидер Владимир Путин раскритиковал организацию подачи заявлений на выплаты на детей, так как портал госуслуг не смог справиться с объемом обращений.