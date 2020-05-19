Путин оценил работу портала госуслуг

Российский портал госуслуг хорошо справляется с приемом заявлений граждан на выплаты на детей до 16 лет, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА "Новости".
Порталом госуслуг для подачи заявления на выплаты воспользовались 99% обратившихся, лишь 1% заявителей предпочел обратиться в отделения Пенсионного фонда России, отметил глава государства.
"В общем и целом, судя по всему, портал работает", — констатировал Путин.
Ранее российский лидер Владимир Путин раскритиковал организацию подачи заявлений на выплаты на детей, так как портал госуслуг не смог справиться с объемом обращений.