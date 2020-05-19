Вылечившийся от COVID-19 Мишустин обратился к врачам

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Вылечившийся от COVID-19 Мишустин поблагодарил врачей за труд 

News.ru 38 минут назад
Выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией премьер-министр России Михаил Мишустин выразил свою благодарность медицинским специалистам за их самоотверженный труд в период пандемии. Глава правительства высказался на эту тему во время совещания в видеоформате, проводимого президентом Владимиром Путиным.
По словам Мишустина, он уже приступил к работе после выздоровления. Премьер отметил, что хотел бы поблагодарить врачей и медперсонал, работу которых он наблюдал лично и видел, какой груз лёг на плечи каждого из них.
Этот нелёгкий и опасный труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству, в том числе материально. Выполнение обязательств перед медицинскими работниками — это наш абсолютный приоритет, — приводит слова премьера ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин 19 мая поздравил Мишустина, который в конце апреля заразился коронавирусом, с выздоровлением. Президент добавил, что премьер и во время болезни работал практически в полном объёме.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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