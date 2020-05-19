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Матвиенко: низкая смертность от коронавируса в России подтверждает правильность принимаемых мер 

Парламентская газета 54 минуты назад
Матвиенко высказалась о низкой смертности от COVID в РФ
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает низкую смертность от коронавируса в России подтверждением правильности принимаемых российскими властями мер по борьбе с пандемией. Об этом она сказала в интервью телеканалу «Россия 24».
«Исходя из рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб и принимались или усиливались, где-то ослаблялись эти меры, это же не самоцель. Главное — нам удалось добиться того, что в России самая низкая смертность, назывались эти цифры уже — в 7 раз, в 6 раз меньше смертность от коронавируса, чем в других государствах», — сказала спикер.
Матвиенко считает, что это основной показатель, который подтверждает правильность принятых и принимаемых властями мер. По её словам, в целом Россия действовала по строго выработанному сценарию, продумала стратегию борьбы с эпидемией, которая «себя точно сегодня оправдала».
Ранее спикер отметила, что России предстоит дальнейшее принятие мер, чтобы полностью свести на нет угрозу коронавируса.
По последним данным, в России выявили 299 941 случай заражения COVID-19, выздоровели 76 130 человек, 2837 скончались.
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Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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