Медведев ответил на критику в адрес волонтеров 

В ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап" Медведев рассказал, что часто видит в соцсетях сообщения с критикой волонтеров.

"Ты вот сам попробуй, встань с дивана, и в период, когда это угрожает здоровью, попробуй просто отнести продукты человеку, который не может выйти из квартиры по разным причинам. Вот это, что называется, дорогого стоит", — сказал Медведев.

Он отметил, что волонтеров, которые являются сторонниками и членами ЕР "ни в коем случае нельзя потерять". Медведев также выразил надежду на то, что эти люди получат поддержку населения, если решат принять участие в предварительном голосовании ЕР. По его словам, они "на деле доказывают свое желание помогать другим, помогать тем, кто в такой помощи нуждается".

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