«Единая Россия» изменит идеологию

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"Что касается изменения предвыборной платформы, различного рода подходов, принципов, категорий лиц, которым мы должны помогать… давайте мы отдельную такого рода встречу проведем в ближайшее время, это, действительно, было бы полезно просто для того, чтобы обсудить, какие идеологические изменения здесь нужны, а они нужны точно, потому что, не буду повторять банальности, но всем все понятно: мир изменился, и возврата к прежнему, в любом случае, уже не будет. Нам придется на все это отреагировать должным образом", — заявил он во вторник во время встречи с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап".

Медведев отметил, что если ЕР сможет это сделать, то партия сохранится как ведущая политическая сила.