«Единая Россия» изменит идеологию

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что предвыборная платформа ЕР будет меняться, по его словам, идеологические изменения нужны, мир изменился, возврата к прежнему уже не будет.
"Что касается изменения предвыборной платформы, различного рода подходов, принципов, категорий лиц, которым мы должны помогать… давайте мы отдельную такого рода встречу проведем в ближайшее время, это, действительно, было бы полезно просто для того, чтобы обсудить, какие идеологические изменения здесь нужны, а они нужны точно, потому что, не буду повторять банальности, но всем все понятно: мир изменился, и возврата к прежнему, в любом случае, уже не будет. Нам придется на все это отреагировать должным образом", — заявил он во вторник во время встречи с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап".
Медведев отметил, что если ЕР сможет это сделать, то партия сохранится как ведущая политическая сила.
"Для нашей партии сейчас особая пора… Нужно будет в ближайшее время, прошу коллег из ЦИКа это отметить тоже, собраться обсудить необходимые корректировки в предвыборную платформу и в некоторые другие идеологические документы, которыми мы пользуемся, потому что мы обязаны следить за тем, что происходит за окном", — заключил он.