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Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца» 

ТАСС 22 минуты назад
«Пока не видно конца этому кризису»
Фото: ТАСС
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Всякая кризисная история всегда обнажает слабые места. Очевидно, что это произошло и в нашей стране, и в большинстве других стран", — отметил Медведев во вторник на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".
Одной из таких проблем он назвал недостаточную эффективность служб занятости.
"В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис, — а это не первый кризис, хотя он особенный и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, — произошел провал [в выполнении задач службами занятости]", — считает председатель "Единой России".
Он предложил "подумать, каким образом эти службы сделать более эффективными, чтобы они реально были связующим мостиком между работодателем и работником, чтобы они не просто бумажки перекладывали, в компьютер какие-то данные вносили, а этим процессом не только помогали, но и управляли".
"Можно было бы создать рабочую группу, включить туда представителей Министерства труда и социального развития, представителей "Единой России", общественных структур и вместе поработать", — предложил председатель партии.
Медведев поручил подготовить соответствующее решение "по партийной линии", чтобы реализовать эту идею.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Минтруд , Единая Россия
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