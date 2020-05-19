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Жириновский задумался о ликвидации Совета Федерации 

Мария Иванова и ещё 11 35 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить возможность ликвидации Совета Федерации. Об этом он написал в своем твиттере.
Жириновский предложил сэкономить на депутатах
По мнению Жириновского, в стране много «ненужных» депутатов и чиновников.
«Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней», — призвал он.
Политик призвал провести сокращения в Госдуме, Мосгордуме и обсудить будущее Совета Федерации.
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе Жириновский заявил, что сокращение в два раза всех депутатов в России позволит сэкономить и обеспечит социальную дистанцию в парламентах. Ранее подобным предложением он обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину.
По мнению лидера ЛДПР, в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров. Он отметил, что от сокращения парламентариев «ничего не изменится в стране, только лучше будет».
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Политика , Видео , Владимир Жириновский , Михаил Мишустин , Мосгордума , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР
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