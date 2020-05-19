Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить возможность ликвидации Совета Федерации. Об этом он написал в своем твиттере.
По мнению Жириновского, в стране много «ненужных» депутатов и чиновников.
В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) May 19, 2020
«Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней», — призвал он.
Политик призвал провести сокращения в Госдуме, Мосгордуме и обсудить будущее Совета Федерации.
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе Жириновский заявил, что сокращение в два раза всех депутатов в России позволит сэкономить и обеспечит социальную дистанцию в парламентах. Ранее подобным предложением он обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину.
По мнению лидера ЛДПР, в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров. Он отметил, что от сокращения парламентариев «ничего не изменится в стране, только лучше будет».