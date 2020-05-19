Новые санкции Киева назвали пещерной акцией

Александр Кузнецов. Киев , вводя санкции против российских учреждений культуры, противопоставляет себя международному культурному сообществу, "выглядит, словно дикарь с дубиной на концерте", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО

По словам Кузнецова, введение санкций — "русофобская, пещерная акция киевских властей, которая недопустима не только в международном общении, но и вообще в приличном обществе".

"Получается, что Украина своими действиями фактически противопоставляет себя всему мировому культурному сообществу. Это выглядит так, словно какой-то дикарь с дубиной пришел и устроил скандал на концерте симфонической музыки. И это печально: в прошлом Украина вносила заметный вклад в деятельность ЮНЕСКО, а сегодня она ассоциируется исключительно с темой конфронтации с Россией. В других областях ее попросту не видно", — добавил собеседник агентства.

Постпред отметил, что "складывается впечатление, что арсенал русофобских затей постепенно истощается".