Объяснено особое внимание Путина к Дагестану 

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 18 мая уделил особое внимание Дагестану . По мнению корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, глава государства старался убедить жителей республики в том, что к сложившейся эпидемиологической ситуации нужно отнестись серьезно.

Журналист считает, что Дагестану сложно соблюдать ограничения, связанные с коронавирусом. «Кавказским жителям и вообще-то трудно объяснить себе, что они должны связать себя, спутать по рукам и ногам», — объяснил Колесников.

Он обратил внимание, что Путин, говоря о том, что основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения к врачам и самолечение, возложил ответственность за многие трагические исходы на самих дагестанцев. Корреспондент напомнил, что у главы государства особые отношения с Дагестаном, идущие с 1999 года (в августе-сентябре 1999 года боевики под командованием Шамиля Басаева Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана. Ополченцы сдерживали террористов до прихода федеральных сил — прим. «Ленты.ру»).

«Он вправе был рассчитывать, что если он их и поругает, то они именно что правильно это поймут и критику лично от него воспримут», — добавил Колесников.

В конце совещания глава государства пообещал, что в такое непростое время с Дагестаном будем вся Россия.