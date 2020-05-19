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Объяснено особое внимание Путина к Дагестану 

Lenta.ru 40 минут назад
Объяснено особое внимание Путина к Дагестану
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 18 мая уделил особое внимание Дагестану. По мнению корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, глава государства старался убедить жителей республики в том, что к сложившейся эпидемиологической ситуации нужно отнестись серьезно.
Журналист считает, что Дагестану сложно соблюдать ограничения, связанные с коронавирусом. «Кавказским жителям и вообще-то трудно объяснить себе, что они должны связать себя, спутать по рукам и ногам», — объяснил Колесников.
Он обратил внимание, что Путин, говоря о том, что основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения к врачам и самолечение, возложил ответственность за многие трагические исходы на самих дагестанцев. Корреспондент напомнил, что у главы государства особые отношения с Дагестаном, идущие с 1999 года (в августе-сентябре 1999 года боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана. Ополченцы сдерживали террористов до прихода федеральных сил — прим. «Ленты.ру»).
«Он вправе был рассчитывать, что если он их и поругает, то они именно что правильно это поймут и критику лично от него воспримут», — добавил Колесников.
В конце совещания глава государства пообещал, что в такое непростое время с Дагестаном будем вся Россия.
«Рассчитываю на вас, мои дорогие», — добавил он.
Во встрече с президентом России, руководством и общественностью Дагестана принимали также участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства пообещал, что Дагестан получит всю необходимую помощь для борьбы с коронавирусом. Он призвал максимально быстро решить вопрос с нехваткой тест-систем, оборудования и врачей.
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Комментарии 3
Политика , ХАТТАБ , Анна Попова , Татьяна Голикова , Шамиль Басаев , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Lenta.ru , Республика Дагестан
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