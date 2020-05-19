Путин аннулировал назначение Белоусова и.о. премьера

Глава правительства Михаил Мишустин возвращается к своей работе на официальной основе.

Документ за подписью президента опубликовалина официальном портале правовой информации.

Куратор экономического блока Белоусов принял на себя функции Мишустина 30 апреля. Правительство сделало этот шаг из-за того, что премьер был госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией нового типа.

Формально Белоусов был назначен не врио, а именно и. о. премьера. А значит, в теории имел право даже заместить президента при неких трагических обстоятельствах.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство утвердилопорядок согласования проектов решений руководителей регионов о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей из-за пандемии COVID-19. Постановление было подписано уже бывшим и. о. главы правительства и первым вице-премьером Белоусовым.