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Путин аннулировал документ о назначении Белоусова и.о. премьера 

News.ru и ещё 2 30 минут назад
Путин аннулировал назначение Белоусова и.о. премьера
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин 19 мая подписал указ, согласно которому документ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра, теряет силу.
Глава правительства Михаил Мишустин возвращается к своей работе на официальной основе.
Документ за подписью президента опубликовалина официальном портале правовой информации.
Куратор экономического блока Белоусов принял на себя функции Мишустина 30 апреля. Правительство сделало этот шаг из-за того, что премьер был госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией нового типа.
Формально Белоусов был назначен не врио, а именно и. о. премьера. А значит, в теории имел право даже заместить президента при неких трагических обстоятельствах.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство утвердилопорядок согласования проектов решений руководителей регионов о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей из-за пандемии COVID-19. Постановление было подписано уже бывшим и. о. главы правительства и первым вице-премьером Белоусовым.
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Комментарии
Политика , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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