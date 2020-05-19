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Мишустину вернули обязанности премьера 

Артём Кульша 23 минуты назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Должно быть стыдно": Мишустин обратился к чиновникам
30 апреля, как сообщал «Рамблер», Мишустин объявил, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19 и предложил президенту России Владимиру Путину назначить временно исполняющим обязанности председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.
В тот же день глава государства подписал соответствующий указ. Сегодня он подписал указ о признании этого указа утратившим силу.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в его тексте.
На прошлой неделе министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что выздоровела от коронавирусной инфекции, диагностированной у нее тремя неделями ранее. Она рассказала, что COVID-19 протекала у нее в легкой форме, она лечилась дома, продолжала работать удаленно и уже вернулась к работе в офисе.
Вчера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока лечится от коронавирусной инфекции, и поблагодарил за заботу о своем здоровье.
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Политика , Видео , Ольга Любимова , Дмитрий Песков , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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