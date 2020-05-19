30 апреля, как сообщал «Рамблер», Мишустин объявил, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19 и предложил президенту России Владимиру Путину назначить временно исполняющим обязанности председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова

В тот же день глава государства подписал соответствующий указ. Сегодня он подписал указ о признании этого указа утратившим силу.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в его тексте.

На прошлой неделе министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что выздоровела от коронавирусной инфекции, диагностированной у нее тремя неделями ранее. Она рассказала, что COVID-19 протекала у нее в легкой форме, она лечилась дома, продолжала работать удаленно и уже вернулась к работе в офисе.