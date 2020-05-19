Партии Прилепина разрешили участвовать в выборах

Министерство юстиции внесло её в список политических организаций, имеющих такую возможность в соответствии с законом «О политических партиях», пишет РИА Новости.
Сейчас у организации «За правду» зарегистрировано 54 региональных отделения. Партия была учреждена 1 февраля 2020 года. О её создании писатель Захар Прилепин объявил в ноябре прошлого года. По его словам, национал-патриотическое движение противопоставляет себя либерализму и пропагандирует консервативные ценности. Среди членов партии — актёры Стивен Сигал и Иван Охлобыстин, музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр.