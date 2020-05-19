Поклонская разоблачила Гордона

Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом Симферополем . В понедельник вечером на YouTube-канале Гордона вышло интервью с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным.

Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем. В понедельник вечером на YouTube-канале Гордона вышло интервью с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что даст правовую оценку двум интервью. При этом Гордон в видеообращении, размещенном на его страницах в соцсетях, заявил, что брал интервью в "содружестве с украинскими спецслужбами", а флешки с материалами этих интервью уже находятся в Гааге. По его словам, показания Поклонской и Гиркина станут одними из основных на процессе в Гааге по делу об "аннексии" Крыма и о развязывании войны на Донбассе.

"​​Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьёзный журналист… Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине… По поводу флешки для Гааги… Не торопитесь — я ещё не все рассказала", — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Поклонская также подчеркнула, что Гордону в Крыму было бы намного спокойнее, чем на Украине.