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Поклонская назвала журналиста Гордона «спецагентом» СБУ 

РИА Новости 20 минут назад
Поклонская разоблачила Гордона
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что считала украинского журналиста Дмитрия Гордона серьезным журналистом, а он оказался "спецагентом" СБУ.
Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем. В понедельник вечером на YouTube-канале Гордона вышло интервью с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным.
Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем. В понедельник вечером на YouTube-канале Гордона вышло интервью с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что даст правовую оценку двум интервью. При этом Гордон в видеообращении, размещенном на его страницах в соцсетях, заявил, что брал интервью в "содружестве с украинскими спецслужбами", а флешки с материалами этих интервью уже находятся в Гааге. По его словам, показания Поклонской и Гиркина станут одними из основных на процессе в Гааге по делу об "аннексии" Крыма и о развязывании войны на Донбассе.
"​​Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьёзный журналист… Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине… По поводу флешки для Гааги… Не торопитесь — я ещё не все рассказала", — написала Поклонская в своём Telegram-канале.
Поклонская также подчеркнула, что Гордону в Крыму было бы намного спокойнее, чем на Украине.
"Говорю же, в Крыму спокойнее, приезжайте", — подчеркнула депутат.
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Комментарии 14
Политика , Наталья Поклонская , Дмитрий Гордон , Министерство обороны , СБУ , Госдума , Киев , Симферополь
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