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Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыто число переболевших коронавирусом сенаторов
Фото: РИА Новости
По ее словам, инфекцию подхватили пять парламентариев, однако они уже выздоровели. Об этом она рассказала в интервью «Интерфаксу».
«К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты. Все сенаторы уже выздоровели и приступили к работе», — пояснила она.
Также заражение COVID-19 было выявлено у части сотрудников аппарата Совета Федерации. Инфицирование произошло из-за контактов с зараженными родственниками и по другим причинам.
Матвиенко добавила, что в Совете Федерации приняты все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции: соблюдается масочно-перчаточный режим, регулярно проводится тестирование, практикуется формат видеоконференций.
14 мая президент России Владимир Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах. Коронавирусной инфекцией переболел министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. COVID-19 также был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, министров строительства и культуры Владимира Якушева и Ольги Любимовой.
13 мая спикер Госдумы Вячеслав Володинпять сообщил, что пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Один из них выписан, двое лечатся дома, еще двое — в больнице. Он напомнил коллегам о необходимости соблюдать меры предосторожности.
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Комментарии 2
Политика , Ольга Любимова , Михаил Мишустин , Валерий Фальков , Владимир Якушев , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Интерфакс
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