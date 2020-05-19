Раскрыто число переболевших коронавирусом сенаторов

По ее словам, инфекцию подхватили пять парламентариев, однако они уже выздоровели. Об этом она рассказала в интервью «Интерфаксу».

«К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты. Все сенаторы уже выздоровели и приступили к работе», — пояснила она.

Также заражение COVID-19 было выявлено у части сотрудников аппарата Совета Федерации . Инфицирование произошло из-за контактов с зараженными родственниками и по другим причинам.

Матвиенко добавила, что в Совете Федерации приняты все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции: соблюдается масочно-перчаточный режим, регулярно проводится тестирование, практикуется формат видеоконференций.