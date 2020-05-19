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Поклонская предложила Украине провести референдум в Крыму 

Павел Тиунов и ещё 5 17 минут назад
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила украинским властям провести референдум с целью — выяснить мнение граждан страны о проведении дальнейшей политики в отношении Крыма, сообщает РИА Новости. По словам парламентария, рядовых украинцев необходимо поставить перед выбором: поддерживать «тягомотину» с песней про «оккупацию» или признать выбор крымчан в пользу Россию.
При этом Поклонская полагает, что подавляющее большинство жителей Украины давно не поддерживают «распил бюджета на „деоккупацию“ Крыма» и «бесконечный политический плач».
Она добавила, что проведение референдума возможно только в том случае, если руководство Украины захочет реально выяснить мнение людей. При этом депутат выразила уверенность в том, что граждане страны «устали кормить гвардию политиков», которые из года в год подряд только и делают, что обсуждают «оккупацию» Крыма.
По мнению Поклонской, украинцам давно пора начать выстраивать отношения с крымчанами и заняться улучшением собственного благосостояния.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Поклонская заявила, что боевики украинской националистической организации «Правый сектор» вынесли ей смертный приговор. Депутата, которая ранее занимала пост прокурора Крыма, экстремисты обещали «поймать, отвести к стенке и расстрелять».
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Политика , Видео , Наталья Поклонская , Правый сектор , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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