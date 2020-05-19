Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила украинским властям провести референдум с целью — выяснить мнение граждан страны о проведении дальнейшей политики в отношении Крыма сообщает РИА Новости. По словам парламентария, рядовых украинцев необходимо поставить перед выбором: поддерживать «тягомотину» с песней про «оккупацию» или признать выбор крымчан в пользу Россию.

При этом Поклонская полагает, что подавляющее большинство жителей Украины давно не поддерживают «распил бюджета на „деоккупацию“ Крыма» и «бесконечный политический плач».

Она добавила, что проведение референдума возможно только в том случае, если руководство Украины захочет реально выяснить мнение людей. При этом депутат выразила уверенность в том, что граждане страны «устали кормить гвардию политиков», которые из года в год подряд только и делают, что обсуждают «оккупацию» Крыма.

По мнению Поклонской, украинцам давно пора начать выстраивать отношения с крымчанами и заняться улучшением собственного благосостояния.