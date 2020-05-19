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Поклонская объяснила властям Украины, как быть с Крымом 

News.ru и ещё 1 13 минут назад
Поклонская объяснила властям Украины, как быть с Крымом
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что киевским властям следует провести референдум и спросить у украинцев, поддерживают ли они российский выбор крымчан. По её словам, жители страны вряд ли одобрят «тягомотину с заезженной песней» об «оккупации» полуострова.
Украина должна строить будущее с учётом принятия выбора крымчан и российского статуса Крыма, сказала Поклонская в интервью РИА Новости. Она считает, что украинцы устали кормить политиков, которые только и могут, что шестой год подряд с печальными глазами рассказывать про «оккупацию».
Уверена, если бы у жителей Украины спросили: «поддерживают ли они бесконечный политический „плач Ярославны“ и распил бюджета на „деоккупацию“ Крыма?» — ответ был бы отрицательным, — отметила Поклонская.
Депутат добавила, что простые люди на Украине намного разумнее и смелее политиков, поэтому если подобный референдум будет проведён, они выступят за развитие и укрепление страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчёт распада Украины, чтобы не подливать масла в огонь в и без того напряжённые российско-украинские отношения. Так она прокомментировала прогноз сенатора Владимира Джабарова о том, что состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье. Она также добавила, что не поддерживает мнение коллеги.
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Политика , Владимир Джабаров , Наталья Поклонская , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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