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Глава Минтруда назвал возможную причину невыплаты надбавок медикам 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названа возможная причина невыплаты надбавок медикам
Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев
Глава Минтруда РФ Антон Котяков считает, что невыплата стимулирующих надбавок за работу с коронавирусом медработникам в полном объеме связана с непониманием сути выплаты.
"Я бы, наверное, сказал, что в первую очередь это, скажем так, породило недолжным образом соответствующее исполнение этого поручения недопонимание самой сути этой выплаты", — сказал министр в программе "Познер" на Первом канале.
Он отметил, что сегодня все четко понимают, что это доплата за риск работникам здравоохранения, и она должна платиться по факту взаимодействия или нахождения в соответствующих учреждениях.
"Коллеги пошли по пути тому, что они попытались ее привязать именно к объему выполненной работы", — добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты. На прошлой неделе Путин раскритиковал работу по начислению выплат, поскольку на местах развели "какую-то канитель бюрократическую", начали считать часы работы, а не платить по факту.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Антон Котяков , Владимир Путин , Минтруд
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