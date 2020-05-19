России следует вернуть прежний возраст выхода на пенсию из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. С такой инициативой, как сообщает «Царьград», выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», в России было принято решение о поэтапном увеличении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В 2019-м проведение реформы стартовало.

Вчера Дмитриева и Трохманенко предложили вернуть возраст выхода на пенсию, каким он был до реформы — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Дмитриева назвала снижение пенсионного возраста традиционной мерой поддержки населения во время экономических кризисов, а предпенсионеров — одной из самых пострадавших категорий населения от нынешнего кризиса.

По ее словам, они являются ненадежными сотрудниками для работодателей, потому что больше остальных подвержены риску осложнений от коронавирусной инфекции.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга выразила уверенность, что снижение возраста выхода на пенсию, помимо прямой помощи предпенсионерам, также поможет разгрузить службу занятости и сократить расходы на выплаты по безработице.