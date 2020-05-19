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Депутаты обосновали необходимость вернуть прежний пенсионный возраст 

News.ru 22 минуты назад
«Вернуть прежний пенсионный возраст»: Депутаты задумались
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Возвращение прежнего пенсионного возраста позволит разгрузить службу занятости и сократить расходы на выплаты по безработице. Так считает депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, которая со своим коллегой Сергеем Трохманенко внесла данную инициативу на рассмотрение местного парламента.
Депутат считает, что возвращение прежнего пенсионного возраста станет действенной мерой поддержки людей в период кризиса.
"Это традиционная мера поддержки в кризис — позволить людям предпенсионного возраста досрочный выход на заслуженный отдых", — приводит слова Дмитриевой «Царьград».
Депутат уверена, что работодатели не станут держать сотрудников, которые в силу возраста должны находиться на самоизоляции. Их отправляют в неоплачиваемые отпуска, увеличивают им пособич по безработице.
"Не лучше ли дать возможность людям, чтобы решить частично эти проблемы, получать пожилым людям пенсию? Даже с точки зрения администрирования это будет гораздо проще, чем схема кредитования предприятий", — утверждает Дмитриева.
Депутат также обратила внимание, что после кризиса люди предпенсионного возраста вряд ли смогут вернуться на работу. А пенсия в данных условиях станет прямой поддержкой людей в период кризиса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожилые жители страны в последние годы стали чаще болеть пневмонией. Так, среди мужчин в возрасте более 60 лет и женщин старше 55 в 2018 году было зафиксировано 520,3 случая заболевания на 100 тысяч соответствующего населения. При этом в 2014-м показатель составил 439,9, а в 2017 году — 497,7 больного.
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Комментарии 3
Политика , безработица , Пенсионный возраст , Оксана Дмитриева , Царьград ТВ , Санкт-Петербург
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