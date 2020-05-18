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В МИД России оценили слова генпрокурора США о связях Apple с Москвой 

RT на русском 59 минут назад
В РФ оценили обвинения о связях Apple с Москвой
Фото: Reuters
Масштаб антироссийских обвинений достиг в США фазы «бей своих, чтобы чужие боялись». Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, комментируя слова генпрокурора США о связях компании Apple с Россией и Китаем.
«Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Это плохо их характеризует», — цитирует РИА Новости дипломата.
По его словам, российская сторона «на всех уровнях» неоднократно предлагала США сесть за стол переговоров и прояснить все взаимные претензии, выработать алгоритм конструктивного разбора всех ситуаций.
«Однако пока США до этого не «созрели». Но зато «созрели» до того, что даже на своих бизнесменов в киберсфере начинают поднимать руку, что, на мой взгляд, говорит о том, то что-то не ладится в США и в том, как они управляются», — добавил он.
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Apple сотрудничает с Россией и Китаем, которые якобы пытаются организовать слежку за гражданами.
Он также рассказал, что Apple отказалась сотрудничать со специалистами Минюста, из-за чего им пришлось своими силами взламывать два смартфона iPhone саудовского военного, который устроил стрельбу на военной базе во Флориде в декабре 2019 года.
6 декабря 2019 года на авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и ещё семь были госпитализированы. Нападавший был гражданином Саудовской Аравии, проходившим подготовку на американской военной базе.
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Комментарии 1
Политика , Уильям Барр , Андрей Крутских , МИД , Минюст РФ , Apple , РИА Новости , Китай , Москва , США
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