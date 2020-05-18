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Аксенов назвал порчей бумаги украинскую стратегию «деоккупации» Крыма 

ТАСС 1 час назад
Аксенов отреагировал на стратегию «деоккупации» Крыма
Фото: РИА Новости
Планы "деоккупации" Крыма, разработанные Министерством иностранных дел Украины, останутся пустым сотрясанием воздуха и порчей бумаги, считает глава российского региона Сергей Аксенов.
"Любые планы "деоккупации", рожденные в головах украинских "стратегов", останутся пустым сотрясанием воздуха и порчей бумаги как минимум по трем причинам. Первая — это отсутствие "оккупации", вторая — категорическое нежелание крымчан быть с Украиной, и третья — мощь российских вооруженных сил. Надеюсь, что на самом деле в МИД соседней страны все это понимают", — написал в понедельник Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
Он отметил, что в Киеве по-прежнему смотрят на Крым, как на территорию без людей, не принимая в расчет интересы жителей полуострова.
В понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о разработанной Киевом стратегии "деоккупации" Крыма, которому еще предстоит пройти ряд обсуждений и доработок. При этом глава министерства признал, что у него пока "нет ответа на вопрос, каким должен быть окончательный формат этого документа".
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.
Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Аксенов , Дмитрий Кулеба , МИД , Республика Крым
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