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Россию избрали в Исполком ВОЗ 

News.ru и ещё 14 57 минут назад
Россию избрали в Исполком ВОЗ
Фото: globallookpress.com
Россия станет одним из десяти новых членов Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Голосование прошло во время Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Также в число новыми членами стали Республика Корея, Колумбия, Великобритания, Мадагаскар, Гана, Ботсвана, Оман, Индия и Гвинея-Биссау.
Исполком ВОЗ включает 34 представителей разных стран, которые являются специалистами в сфере здравоохранения. Срок полномочий в этом органе составляет три года.
Как писал NEWSru, ранее гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов сообщил, что заявление главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ — продолжение стандартного подхода Белого дома к структурам ООН. Стороны вряд ли смогут прийти к компромиссу, тем более на фоне предвыборной гонки в США.
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Политика , Андрей Кортунов , Дональд Трамп , ООН , ВОЗ , NEWSru.com
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