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ООН призывает Россию и США к диалогу по Сирии 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
ООН призывает Россию и США к диалогу по Сирии
Фото: Reuters
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал Россию и США к продолжению диалога по сирийской проблематике.
"Я хочу подчеркнуть, что возобновление полноценного международного сотрудничества, выстраивание доверия между международными игроками и сирийцами остается принципиально важным для разблокирования прогресса", — сказал он в понедельник, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции.
"Я считаю, что российско-американский диалог играет в этом ключевую роль, и я призываю продолжать его", — добавил Педерсен.
При этом он выразил мнение, что усилия астанинского формата (Россия, Иран, Турция) и так называемой малой группы по Сирии (Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, США, Франция) в итоге должны быть объединены под эгидой ООН.
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Политика , Совбез ООН , ООН , Сирия , США
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