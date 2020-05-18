«Острая боль»: Пушкина о лечении от COVID-19

Телеведущая, депутат Госдумы Оксана Пушкина поделилась со своими подписчиками в Instagram, как именно лечится от COVID-19.

«Рамблер» писал, что ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом.

В своем блоге в соцсети парламентарий рассказала, как протекает болезнь и чем именно ее лечат.

«Самая неприятная процедура — по два укола в живот противотромбозного препарата. Утром и вечером. Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным», — отметила Пушкина.

В комментариях к записям она также пояснила, что ей дают противовирусные препараты, ставят капельницы с витаминами. При этом кашля у депутата Госдумы практически нет, однако «заложенность в груди чувствуется».