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«Острая боль»: депутат Оксана Пушкина рассказала о лечении от COVID-19 

РИА Новости 45 минут назад
«Острая боль»: Пушкина о лечении от COVID-19
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, заразившаяся коронавирусом, рассказала о лечении.
Депутат отметила, что находится в больнице уже седьмой день.
Самой неприятной процедурой, по ее словам, являются уколы противотромбозного препарата, которые делаются в живот.
"Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным", — написала Пушкина в Instagram.
В России за весь период эпидемии выявлено более 290 тысяч случаев заражения, 2722 человека скончались, 70209 выздоровели.
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Политика , Оксана Пушкина , Госдума
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