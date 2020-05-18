«Острая боль»: Пушкина о лечении от COVID-19

Все новости на карте

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина , заразившаяся коронавирусом, рассказала о лечении.

Депутат отметила, что находится в больнице уже седьмой день.

Самой неприятной процедурой, по ее словам, являются уколы противотромбозного препарата, которые делаются в живот.

"Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным", — написала Пушкина в Instagram.

В России за весь период эпидемии выявлено более 290 тысяч случаев заражения, 2722 человека скончались, 70209 выздоровели.