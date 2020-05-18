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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 40 минут назад
Путин поблагодарил Эрдогана
Фото: Reuters
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в которых обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с коронавирусом, сообщили в Кремле.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Выражен общий настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта этого года Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также лидеры двух стран подробно обсудили борьбу с пандемией коронавируса, подчеркнув важность сотрудничества профильных структур двух стран — в том числе по вопросам методик лечения и разработки вакцин.
«Глава Российского государства поблагодарил турецких партнеров за содействие в возвращении на Родину соотечественников, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов», — говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, стороны высказали обеспокоенность эскалацией в Ливии.
«Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении Кремля.
В канцелярии турецкого лидера также отметили, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.
Последний раз Путин и Эрдоган общались 21 апреля, обсуждалась Сирия и ситуация с коронавирусом.
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Политика , Африка , Ближний Восток , Конфликты , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Ливия , Москва , Сирия , Турция
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