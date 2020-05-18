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Путин обсудил с Алиевым ситуацию с азербайджанцами в Дагестане 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Дагестане
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, стремящихся выехать домой, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
"Обсуждалась непростая ситуация, сложившаяся в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы", — говорится в сообщении.
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Политика , Кавказ , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Азербайджан , Республика Дагестан
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