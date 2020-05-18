Путин обратился к мусульманам РФ

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Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома
Деловая газета «Взгляд»
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17 минут назад
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Парламентская газета
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Российский лидер
Владимир Путин
обратился к мусульманам с просьбо й прислушаться к муфтиям и отметить праздник Ураза-байрам дома.
Об этом сообщает РИА «Новости».
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