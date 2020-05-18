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Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 17 минут назад
Путин обратился к мусульманам РФ
Фото: Парламентская газета
Российский лидер Владимир Путин обратился к мусульманам с просьбо й прислушаться к муфтиям и отметить праздник Ураза-байрам дома.
Об этом сообщает РИА «Новости».
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Политика , Владимир Путин
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