Путин обратился к мусульманам РФ

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Президент России Владимир Путин обратился с просьбой к мусульманам в преддверии празднования Ураза-Байрам, сообщает РИА Новости. Глава государства попросил верующих отметить праздник дома, как это советуют муфтии.

Ураза-Байрам — исламский праздник в честь окончания поста Рамадан, который отмечается массовой ритуальной молитвой. Затем мусульмане накрывают праздничные столы, собираются вместе с родственниками, соседями и близкими людьми

Также приняты ответные визиты к гостям. В праздник верующие раздают подарки, помогают малоимущим, а также просят друг у друга прощения.

В 2020 году Ураза-Байрам выпадает на ночь с 23-го на 24 мая.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России призвали верующих оставаться дома, празднуя Ураза-Байрам. По словам религиозных деятелей, того требует сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции.