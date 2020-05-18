«Должно быть стыдно»: Мишустин обратился к чиновникам 

Тем, кто по часам рассчитывает выплаты врачам, лечащим пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, должно быть стыдно. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин провел совещание о проблемах с выплатами медицинским работникам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. В ходе него он заявил, что тем, кто рассчитывает размер этих выплат по часам, должно быть стыдно.

Во время того же мероприятия председатель правительства потребовал до завтрашнего дня разобраться со всеми замечаниями по доплатам медикам, которые ранее высказывал президент России Владимир Путин

В первой половине апреля Путин поручил выплачивать врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, доплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч рублей.