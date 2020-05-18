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Рябков заявил, что США используют российские аппараты ИВЛ 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
В РФ рассказали о судьбе поставленных США аппаратов ИВЛ
Фото: РИА Новости
США используют аппараты искусственной вентиляции легких, поставленные Россией, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«По договоренности президентов 1 апреля из России в Нью-Йорк был направлен самолет Ан-124 с медицинскими грузами, включая 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тыс. респираторов, 1 млн масок. Американская сторона искренне поблагодарила за этот жест солидарности, все эти средства, как позднее сообщили американские коллеги, используются для лечения заболевших», — передает РИА «Новости» слова Рябкова в ходе онлайн-лекции в МГИМО.
Он добавил также, что Москва и Вашингтон прорабатывают вопрос отправки в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких из США.
« (Президент США Дональд) Трамп при этом говорил, что после того, как США наладят массовое производство аппаратов искусственной вентиляции легких, они будут готовы с нами поделиться. С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается. Мы считаем подобную взаимопомощь нормальным делом», — сказал Рябков.
Напомним, ранее сообщалось, что США решили не использовать российские аппараты ИВЛ «Авента-M».
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Комментарии
Политика , Сергей Рябков , МИД , МГИМО , РИА Новости , Нью-Йорк , США
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