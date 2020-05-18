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Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены 

ТАСС и ещё 11 2 часа назад
Пескова спросили о прямой линии Путина с россиянами
Фото: ТАСС
Сроки "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
"Сроки проведения по понятным причинам пока не определены", — ответил представитель Кремля на вопрос, остается ли в графике главы государства традиционная прямая линия.
В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Она стала уже 17-й по счету с 2001 года. Первые пять таких эфиров продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — 4 часа 47 минут.
Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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