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В Госдуме сравнили слова Джемилева о будущем Крыма с клоунадой 

РИА Новости и ещё 3 53 минуты назад
В Госдуме сравнили слова Джемилева о Крыме с клоунадой
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил с клоунадой заявление экс-лидера запрещенного в РФ "Меджлиса крымскотатарского народа"*, народного депутата Украины Мустафы Джемилева о том, что в будущем Крым может стать украинским.
Как заявил Джемилев, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, следующий российский президент, который придет на смену Владимиру Путину, будет "соблюдать международное право" и "вернет" Крым Украине.
"Старый клоун не выучил новые трюки и продолжает их исполнять, хотя никто уже не аплодирует. Вот и стоит Джемилев на паперти с протянутой рукой и просит денег в счёт якобы будущего возвращения Крыма", — сказал РИА Новости Бальбек.
Он отметил, что никто уже не верит бывшему лидеру меджлиса, который получал "огромные средства то на "партизанское движение" крымскотатарского населения, то на "бескровное возвращение полуострова в состав Украины".
Как подчеркнул Бальбек, все уже поняли две непреложные истины: Крым останется российским, а выданные Джемилеву деньги "растворятся".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Руслан Бальбек , Мустафа Джемилев , Владимир Путин , Меджлис крымскотатарского народа , ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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