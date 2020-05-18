В Госдуме сравнили слова Джемилева о Крыме с клоунадой

Как заявил Джемилев, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, следующий российский президент, который придет на смену Владимиру Путину , будет "соблюдать международное право" и "вернет" Крым Украине.

"Старый клоун не выучил новые трюки и продолжает их исполнять, хотя никто уже не аплодирует. Вот и стоит Джемилев на паперти с протянутой рукой и просит денег в счёт якобы будущего возвращения Крыма", — сказал РИА Новости Бальбек.

Он отметил, что никто уже не верит бывшему лидеру меджлиса, который получал "огромные средства то на "партизанское движение" крымскотатарского населения, то на "бескровное возвращение полуострова в состав Украины".

Как подчеркнул Бальбек, все уже поняли две непреложные истины: Крым останется российским, а выданные Джемилеву деньги "растворятся".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

* Запрещенная в России экстремистская организация