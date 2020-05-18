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Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая 

Газета.Ru и ещё 45 1 час назад
Куйвашев продлил режим ограничений
Фото: РИА Новости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
По словам главы региона, планы по выходу из самоизоляции были скорректированы из-за новой вспышки коронавируса. Ее выявили в логистической компании, которая доставляет товары для сети "Красное & Белое". 232 сотрудника сделали тесты на COVID-19, у 136 был положительный результат.
Всего, как отметил Куйвашев, в сети работает более 800 человек, все они пройдут необходимую диагностику.
Таким образом, большинство ограничительных мер в регионе продлено, в том числе "масочный режим" и обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Однако некоторые послабления все же есть. Так, с 19 мая все учреждения с медицинской лицензией могут возобновить работу. Кроме того, разрешены прогулки в парках.
Ранее Куйвашев планировал с 19 мая открыть рестораны, магазины и торговые центры. Против выступил региональный Роспотребнадзор.
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Комментарии
Политика , Евгений Куйвашев , Роспотребнадзор , Свердловская Область
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