Куйвашев продлил режим ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, планы по выходу из самоизоляции были скорректированы из-за новой вспышки коронавируса. Ее выявили в логистической компании, которая доставляет товары для сети "Красное & Белое". 232 сотрудника сделали тесты на COVID-19, у 136 был положительный результат.

Всего, как отметил Куйвашев, в сети работает более 800 человек, все они пройдут необходимую диагностику.

Таким образом, большинство ограничительных мер в регионе продлено, в том числе "масочный режим" и обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Однако некоторые послабления все же есть. Так, с 19 мая все учреждения с медицинской лицензией могут возобновить работу. Кроме того, разрешены прогулки в парках.