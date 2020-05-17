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«Это не просто страна»: Путин назвал Россию цивилизацией 

Газета.Ru 4 часа назад
Не просто страна: Путин определил будущее России
Фото: Reuters
Россия — отдельная цивилизация, а не просто страна, считает президент РФ Владимир Путин. Он отметил многонациональный характер государства и объявил, что для сохранения цивилизационного своеобразия нужно «делать упор на высокие технологии и будущее развитие».
Чтобы сохранить «отдельную российскую цивилизацию», необходимо развивать высокие технологии. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий», — сказал Путин о России.
Кроме того, добавил он, необходимо заниматься будущим страны. Президент РФ говорил о важности новых технологий, меняющих мир, еще осенью 2019 года. «Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование», — перечислял Путин ключевые факторы для фундамента, на котором будет базироваться дальнейшее развитие страны.
Он также отмечал, что нужно наблюдать за достижениями других стран в сфере высоких технологий. Кроме того, важно развивать отечественную науку.
«У нас бы никогда не было своих высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», — указывал Путин.
Без России миру не обойтись, и успехи Москвы на международной арене отрицать нельзя — такое мнение выразил в своей статье журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг. Он прокомментировал официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, где она встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Они обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений — и политические, и экономические, и культурные. Мировые политики не имеют права отрицать успехи других стран», — говорится в статье. Именно Россия, отмечает Лемминг, играет ведущую роль на Ближнем Востоке. В частности, сирийский президент Башар Асад смог консолидировать власть благодаря поддержке со стороны Кремля. Мало кто, кроме российских властей, способен добиться стабилизации в Сирии, говорится в статье.
В начале мая 2019 года на страницах Die Welt появилась статья, в которой немецкий журналист Михаэль Штюрмер заявил, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой.
«Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, третьим Римом», — отмечается в материале Штюрмера.
Сверхдержавой и империей Российскую Федерацию регулярно называют в самых разных западных СМИ. При этом ранее президент России Владимир Путин рассказал в ходе своей «прямой линии», что Москва не собирается распространять свое влияние на территории других государств.
«Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — подчеркнул Путин. Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными.
В марте 2019 года экс-советник бывшего канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик заявил журналу Spiegel, что президент России Владимир Путин был настроен на сближение со странами Европы. Однако Европа отвернулась от Москвы.
«Русские — не сумасшедшие и на Европу никогда нападать не будут. Москва заинтересована в обороне, это подтверждается историей.
Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер — это Запад всегда нападал на Россию. Что ощущает нормальный русский человек, когда узнает, что немецкие солдаты снова стоят на российской границе?» — подытожил немецкий политик.
Летом того же года американский журнал National Interest сообщал в материале о причинах сотрудничества России и Ирана, что Российская Федерация проводит «политику, представляющую ее как уникальную цивилизацию» — чтобы сохранить свою геополитическую позицию и влияние на различные части мира.
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Политика , Башар Асад , Гельмут Коль , Михаэль Штюрмер , Владимир Путин , Spiegel , Die Welt , Москва
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