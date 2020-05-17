Продолжают войну: Европа разозлила Россию

Ранее официальный спикер Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано в интервью заявил, что российские СМИ распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может негативно отразиться на системе европейского здравоохранения.

Косачев отметил, что Петр Стано не только выступает от имени Брюсселя по внешнеполитическим темам, но и представляет EastStratcom Task Forse — службу, созданную ЕС для борьбы с дезинформацией. Поэтому он крайне заинтересован в том, чтобы на фоне борьбы с вирусом не забывали про «гибридную войну» с Россией, и финансировании его структуры.

При этом никаких конкретных примеров «российской дезинформации» Стано не приводит. Видимо его тревожит то, что в таких странах, как Италия и Испания, где эпидемиологическая ситуация особенно тяжелая, RT входит в десятку главных источников о коронавирусе.

«То есть люди начинают искать СМИ, альтернативные проверенным мейнстримным. А с точки зрения Брюсселя, мнения, альтернативные "единственно правильным" (то есть брюссельским), и есть "дезинформация», — сказал Косачев.

Эксперт отметил, что ЕС позволяет западным СМИ выдвигать теории заговора в отношении Китая и России и не видит в этом ничего предосудительного. Но стоит кому-то упомянуть иные теории заговора, рисующие в черном свете сам Запад, они немедленно объявляются вне закона и признаются дезинформацией.

«В нашем перевернутом мире уже не должно удивлять, что в роли главного дезинформатора выступают структуры и политики, объявляющие себя борцами с дезинформацией. А по сути, с инакомыслием. "Советизация" Евросоюза продолжается, несмотря ни на какие пандемии. "Верной дорогой идете, товарищи!», — заключил Косачев.

Ранее «Рамблер» сообщал , что отреагировали на провокационное выступление Петера Стано и в Госдуме

Член комитета по информационной политике Евгений Ревенко заявил, что Еврокомиссии надо сначала разобраться с потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западных СМИ о ситуации с коронавирусом в России.