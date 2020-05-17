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Россия обвинила Европу в развязывании «гибридной войны» 

Майк Габриелян 25 минут назад
Продолжают войну: Европа разозлила Россию
Фото: Reuters
Недоброжелатели России в ЕС действуют по принципу «вирус вирусом, а информационная война по расписанию». Они продолжают «гибридную войну», несмотря на пандемию. Особенно отличились структуры, отвечающие за борьбу с дезинформацией. Именно они распространяют фейки о России. Так считает сенатор Константин Косачев, передает РИА Новости.
Ранее официальный спикер Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано в интервью заявил, что российские СМИ распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может негативно отразиться на системе европейского здравоохранения.
Косачев отметил, что Петр Стано не только выступает от имени Брюсселя по внешнеполитическим темам, но и представляет EastStratcom Task Forse — службу, созданную ЕС для борьбы с дезинформацией. Поэтому он крайне заинтересован в том, чтобы на фоне борьбы с вирусом не забывали про «гибридную войну» с Россией, и финансировании его структуры.
При этом никаких конкретных примеров «российской дезинформации» Стано не приводит. Видимо его тревожит то, что в таких странах, как Италия и Испания, где эпидемиологическая ситуация особенно тяжелая, RT входит в десятку главных источников о коронавирусе.
«То есть люди начинают искать СМИ, альтернативные проверенным мейнстримным. А с точки зрения Брюсселя, мнения, альтернативные "единственно правильным" (то есть брюссельским), и есть "дезинформация», — сказал Косачев.
Эксперт отметил, что ЕС позволяет западным СМИ выдвигать теории заговора в отношении Китая и России и не видит в этом ничего предосудительного. Но стоит кому-то упомянуть иные теории заговора, рисующие в черном свете сам Запад, они немедленно объявляются вне закона и признаются дезинформацией.
«В нашем перевернутом мире уже не должно удивлять, что в роли главного дезинформатора выступают структуры и политики, объявляющие себя борцами с дезинформацией. А по сути, с инакомыслием. "Советизация" Евросоюза продолжается, несмотря ни на какие пандемии. "Верной дорогой идете, товарищи!», — заключил Косачев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что отреагировали на провокационное выступление Петера Стано и в Госдуме.
Член комитета по информационной политике Евгений Ревенко заявил, что Еврокомиссии надо сначала разобраться с потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западных СМИ о ситуации с коронавирусом в России.
«Я бы посоветовал Питеру Стано обратить внимание на публикации в Financial Times и New York Times, которые безосновательно утверждали, что статистика смертности в России сильно занижена», — сказал Ревенко.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
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Политика , Европа , Евгений Ревенко , Константин Косачев , ЕС , Госдума , Еврокомиссия , РИА Новости , Financial Times , New York Times , Брюссель
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