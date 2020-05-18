Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин принял участие в заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением в России коронавирусной инфекции. В ходе него он заявил, что в стране удалось остановить рост заболеваемости.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас остается непростой», — отметил он при этом.

Председатель кабинета министров напомнил, что ограничительные меры, введенные в России ради борьбы с COVID-19, уже были смягчены в ряде регионов, а также что еще 27 регионов готовы к этому. При этом он подчеркнул, что даже там людям необходимо продолжать соблюдать общие профилактические требования, а местным санитарным службам — постоянно контролировать ситуацию ради недопущения нового витка распространения коронавирусной инфекции.