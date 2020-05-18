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Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости 

Артём Кульша и ещё 37 26 минут назад
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин принял участие в заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением в России коронавирусной инфекции. В ходе него он заявил, что в стране удалось остановить рост заболеваемости.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас остается непростой», — отметил он при этом.
Председатель кабинета министров напомнил, что ограничительные меры, введенные в России ради борьбы с COVID-19, уже были смягчены в ряде регионов, а также что еще 27 регионов готовы к этому. При этом он подчеркнул, что даже там людям необходимо продолжать соблюдать общие профилактические требования, а местным санитарным службам — постоянно контролировать ситуацию ради недопущения нового витка распространения коронавирусной инфекции.
«Для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме», — добавил Мишустин.
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Политика , Видео , Другое , Михаил Мишустин
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