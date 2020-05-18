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Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений 

RT на русском и ещё 27 29 минут назад
Мишустин сделал заявление по коронавирусу
Фото: ТАСС
Более 20 российски регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
По его словам, ситуация с пандемией остаётся непростой, однако рост заболеваемости удалось остановить и видна позитивная динамика.
«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации», — сказал Мишустин.
Он отметил, что за последние несколько дней показатель распространения вируса там не превышает единицы.
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Политика , Другое , Михаил Мишустин
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