Мишустин сделал заявление по коронавирусу

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Более 20 российски регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.

По его словам, ситуация с пандемией остаётся непростой, однако рост заболеваемости удалось остановить и видна позитивная динамика.

«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации», — сказал Мишустин.

Он отметил, что за последние несколько дней показатель распространения вируса там не превышает единицы.