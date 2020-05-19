Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Крыма назвал условие старта курортного сезона в регионе 

Lenta.ru и ещё 14 38 минут назад
Названо условие старта курортного сезона в Крыму
Фото: РИА Новости
В Крыму планируют вернуться к обсуждению вопроса о старте курортного сезона в регионе уже 26 мая. Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению коронавируса заявил глава республики Сергей Аксенов, передает КИА.
По его словам, власти рассмотрят такую возможность при условии, что на полуострове будет наблюдаться положительная динамика по числу выявленных случаев COVID-19 и «общий тренд» распространения инфекции пойдет на спад.
«Мы договорились, что отслеживаем ситуацию по тому, как будет происходить динамика выявления заражений, особенно после майских праздников», — напомнил Аксенов.
Он также подчеркнул, что любые решения будут приниматься исключительно в соответствии с распоряжениями на федеральном уровне.
17 мая Аксенов заявил, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты Крыма могут открыться для жителей региона после 15 июня. Он уточнил, что сроки запуска инфраструктуры для туристов все еще зависят от эпидемической обстановки.
Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 298 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Режим повышенной готовности был отменен в республике с 18 мая для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. Также сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
Последние новости
За сутки в России выявили 9263 новых случая заражения коронавирусом За сутки в России выявили 9263 новых случая заражения коронавирусом Предсказано избавление от других вирусов после победы над COVID-19 Предсказано избавление от других вирусов после победы над COVID-19 Обнаружено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби Обнаружено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби
Комментарии 2
Политика , Безопасность , Крым наш , Самоизоляция , Сергей Аксенов , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Врач с COVID-19 родила недоношенного ребенка и умерла
Врач с COVID-19 родила недоношенного ребенка и умерла
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Видео
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
02:07
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
Армия
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
00:38
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
Новости Москвы
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
00:37
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
Общество Наука и техника
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
02:07
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Армия
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве
Происшествия
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение