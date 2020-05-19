Названо условие старта курортного сезона в Крыму

Крыму планируют вернуться к обсуждению вопроса о старте курортного сезона в регионе уже 26 мая. Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению коронавируса заявил глава республики Сергей Аксенов , передает КИА.

По его словам, власти рассмотрят такую возможность при условии, что на полуострове будет наблюдаться положительная динамика по числу выявленных случаев COVID-19 и «общий тренд» распространения инфекции пойдет на спад.

«Мы договорились, что отслеживаем ситуацию по тому, как будет происходить динамика выявления заражений, особенно после майских праздников», — напомнил Аксенов.

Он также подчеркнул, что любые решения будут приниматься исключительно в соответствии с распоряжениями на федеральном уровне.

17 мая Аксенов заявил, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты Крыма могут открыться для жителей региона после 15 июня. Он уточнил, что сроки запуска инфраструктуры для туристов все еще зависят от эпидемической обстановки.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 298 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Режим повышенной готовности был отменен в республике с 18 мая для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. Также сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено.