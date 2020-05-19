Путин поздравил Токаева с днем рождения

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Путин обратился к российским евреям 

Павел Тиунов и ещё 27 1 час назад
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Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обратился к российским евреям и «всем, кто отмечает» День спасения и освобождения с поздравительным сообщением. Глава государства пожелал причастным бодрости духа здоровья и благополучия, говорится в речи национального лидера, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что в год празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне День спасения наполнен «особым духовным смыслом». Президент назвал еврейский праздник «данью памяти» подвигу солдат и офицеров, справившихся с нацизмом, и избавившими народы от истребления.
Национальный лидер добавил, что еврейский праздник из года в год объединяет все больше представителей религиозных общин не только в России, но и за границей, а также «служит патриотическому воспитанию молодежи».
«И мы, и будущие поколения должны бережно хранить историческую правду о минувшей войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии», — говорится в сообщении.
День спасения и освобождения приурочен к дате подписания Акта о капитуляции Германии в 1945 году. В 2020 году праздник пришелся на 19 мая. В этот день евреи почитают память людей, павших жертвами от рук фашистов.
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Политика , Владимир Путин
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