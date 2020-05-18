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Российскую чиновницу уволили после вспышки коронавируса в домах престарелых 

Lenta.ru и ещё 7 34 минуты назад
Чиновницу наказали за вспышку COVID в домах престарелых
Фото: РИА Новости
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил руководителя регионального департамента социальной защиты Татьяну Конашенкову после вспышки коронавируса в двух домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в геронтологическом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По словам губернатора, решение об увольнении чиновницы было принято из-за определенных упущений в работе, в том числе за ненадлежащее наблюдение за состоянием социальных учреждений.
«А также неэффективное взаимодействие с общественными организациями », — добавил глава российского региона.
Речь идет о вспышке COVID-19 в Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где выявили 120 заболевших. В начале апреля массовые случаи заражения были также зафиксированы в геронтологическом центре «Вишенки», где к настоящему времени у девяти человек из числа проживающих подтвержден вирус. Коронавирус также был обнаружен еще у одного постояльца, который находится в «лазарете» Центра, а также у 52 сотрудников — они находятся на самоизоляции.
Всего в России выявлено 290 678 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.
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Политика , Алексей Островский , Смоленская Область
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