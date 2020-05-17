«Провокаторов уволить»: Кадыров о жалобах медиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".

"Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает", — заявил Кадыров.

Он отметил, что у Чечни достаточно данных средств не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам.

Кадыров добавил, что врачи должны способствовать снижению паники среди населения, а не пугать его.

"Если даже умирают, надо по-другому преподнести", — считает глава региона.

Ранее в сети появились аудио— и видеосообщения, где сотрудники Гудермесской районной больницы заявляют о недостаточном обеспечении средствами защиты, а также о грубом отношении администрации больницы в ответ на претензии сотрудников.