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Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок 

Газета.Ru и ещё 23 3 часа назад
«Провокаторов уволить»: Кадыров о жалобах медиков
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
"Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает", — заявил Кадыров.
Он отметил, что у Чечни достаточно данных средств не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам.
Кадыров добавил, что врачи должны способствовать снижению паники среди населения, а не пугать его.
"Если даже умирают, надо по-другому преподнести", — считает глава региона.
Ранее в сети появились аудио— и видеосообщения, где сотрудники Гудермесской районной больницы заявляют о недостаточном обеспечении средствами защиты, а также о грубом отношении администрации больницы в ответ на претензии сотрудников.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Политика , Другое , Рамзан Кадыров , ВОЗ , РИА Новости , Чеченская Республика
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