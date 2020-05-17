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«Вели себя по-свински»: крымчане расстроили Аксенова 

Майк Габриелян 42 минуты назад
Туристическая группа, вернувшаяся в Крым из Узбекистана, отказалась от помещения в обсерватор. Протестующие туристы хамили и вели себя непристойно. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.
«Вчера группа, которая вернулась из Узбекистана, говорят, вела себя по-свински, мягко говоря, по-хамски… Оскорбляли, высказывались», — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
По его словам, такое поведение правоохранители могут расценить как нарушение общественного порядка. В любом случае полиция будет препятствовать выходу за пределы обсерватора и применит принудительные меры, если необходимо.
В Крыму смягчат режим строгой самоизоляции
Это не первый подобный случай несознательного отношения россиян к антикоронавирусному режиму. В апреле в Крым из Таиланда вернулась группа туристов, некоторые из которых активно протестовали против помещения их в обсерватор.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Самарской области мужчина устроил истерику из-за маски, заявив, что он не собака, чтоб её носить.
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Политика , Видео , Сергей Аксенов , РИА Новости , Узбекистан
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