«Вели себя по-свински»: крымчане расстроили Аксенова 

Туристическая группа, вернувшаяся в Крым из Узбекистана , отказалась от помещения в обсерватор. Протестующие туристы хамили и вели себя непристойно. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов передает РИА Новости.

«Вчера группа, которая вернулась из Узбекистана, говорят, вела себя по-свински, мягко говоря, по-хамски… Оскорбляли, высказывались», — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

По его словам, такое поведение правоохранители могут расценить как нарушение общественного порядка. В любом случае полиция будет препятствовать выходу за пределы обсерватора и применит принудительные меры, если необходимо.

Это не первый подобный случай несознательного отношения россиян к антикоронавирусному режиму. В апреле в Крым из Таиланда вернулась группа туристов, некоторые из которых активно протестовали против помещения их в обсерватор.