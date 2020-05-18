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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России 

Артём Кульша и ещё 8 1 час назад
Путин сделал заявление по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Опасность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 сохраняется по всей России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизировалась, однако вероятность распространения болезни сохраняется. Также Путин попросил мусульман отметить праздник Ураза-Байрам дома и отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане складывается непросто, а система здравоохранения там работает напряженно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране удалось остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, хотя ситуация остается непростой.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,7 миллиона человек. В России число заболевших превысило 290,6 тысячи человек, число выздоровевших — 70,2 тысячи человек, число умерших — 2,7 тысячи человек.
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Политика , Другое , Санкции , Ситуация в мире , Дороги , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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