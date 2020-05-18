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Глава Дагестана извинился перед жителями за ограничения по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 81 1 час назад
Глава Дагестана извинился перед жителями
Фото: пресс-служба главы и правительства Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи поблагодарил жителей региона за соблюдение самоизоляции и также извинился перед ним за ограничения в связи с коронавирусом.
Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.
"Хочу одновременно извиниться перед вами за эти ограничения, но иначе нам болезнь не одолеть. И это показывает практика", — сказал Васильев.
По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане всего выявлено 3460 случаев заболевания коронавирусом, из них 89 — за последние сутки, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Причина смерти , COVID-19 , Владимир Васильев , Владимир Путин , Республика Дагестан
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