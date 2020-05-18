Глава Дагестана извинился перед жителями

Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи поблагодарил жителей региона за соблюдение самоизоляции и также извинился перед ним за ограничения в связи с коронавирусом.

Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.

"Хочу одновременно извиниться перед вами за эти ограничения, но иначе нам болезнь не одолеть. И это показывает практика", — сказал Васильев.

По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане всего выявлено 3460 случаев заболевания коронавирусом, из них 89 — за последние сутки, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.