Россия оценила решение Латвии «подвинуть» русских детей

К русскоязычным в Латвии относятся как к людям «второго сорта», заявило посольство России

Российские дипломаты прокомментировали одобренный Сеймом в третьем чтении законопроект об «обязанности латвийских самоуправлений открывать в детских садах нацменьшинств группы с латышским языком обучения», сообщается в Facebook посольства.

Как заявили в посольстве, этот шаг является «очередным подтверждением отношения властей страны к русскоязычным как к людям „второго сорта“. Руководство Латвии считает, что интересами русскоязычного населения „можно пожертвовать в угоду титульной нации“, а „русских детей можно попросить „подвинуться“ в садиках с преподаванием на родном для них языке“, заявили в посольстве.

Дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что „дети из семей нацменьшинств становятся заложниками внутриполитических игрищ националистически озабоченных депутатов и их сторонников в борьбе за голоса избирателей“.