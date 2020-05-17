Россия оценила решение Латвии «подвинуть» русских детей

Российские дипломаты прокомментировали одобренный Сеймом в третьем чтении законопроект об «обязанности латвийских самоуправлений открывать в детских садах нацменьшинств группы с латышским языком обучения», сообщается в Facebook посольства.
Как заявили в посольстве, этот шаг является «очередным подтверждением отношения властей страны к русскоязычным как к людям „второго сорта“. Руководство Латвии считает, что интересами русскоязычного населения „можно пожертвовать в угоду титульной нации“, а „русских детей можно попросить „подвинуться“ в садиках с преподаванием на родном для них языке“, заявили в посольстве.
Дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что „дети из семей нацменьшинств становятся заложниками внутриполитических игрищ националистически озабоченных депутатов и их сторонников в борьбе за голоса избирателей“.
Напомним, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Латвию обеспечить благоприятный учебный процесс для представителей нацменьшинств, который был ограничен из-за вспышки коронавируса.