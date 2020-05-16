Поклонская заговорила о «распаде» Украины

По словам Поклонской, подобные заявления замедляют нормализацию российско-украинских отношений, ради которой следует отказаться от "подливания масла в и без того пылающий огонь".

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что на Украине происходит "глубокий раскол", который может привести к отделению Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья. По его мнению, эта часть государства последует за Донбассом.