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Поклонская призывает отказаться от прогнозов о «распаде» Украины 

Газета.Ru и ещё 1 26 минут назад
Поклонская заговорила о «распаде» Украины
Фото: ТАСС
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская призвала российских политиков воздержаться от прогнозов о выходе территорий из состава Украины, сообщает РИА "Новости".
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По словам Поклонской, подобные заявления замедляют нормализацию российско-украинских отношений, ради которой следует отказаться от "подливания масла в и без того пылающий огонь".
Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что на Украине происходит "глубокий раскол", который может привести к отделению Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья. По его мнению, эта часть государства последует за Донбассом.
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Политика , Конфликты , Владимир Джабаров , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , Совет Федерации , РИА Новости
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