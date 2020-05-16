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Захарову после скандала назвали идеальным чиновником 

Ura.Ru 19 минут назад
Захарову после скандала назвали идеальным чиновником
Фото: РИА Новости
Писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин не видит смысла в законопроекте о штрафах для чиновников за хамство. При этом он считает, что язык, на котором разговаривают госслужащие, надо менять, и в качестве примера он привел официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
«Много вы в МИДе знаете говорящих людей? Одна Захарова только и говорит», — цитирует Прилепина «Свободная пресса». Он напомнил о недавнем скандале, когда Захарова заявила, что путешествовать следует только тем россиянам, у которых есть деньги. По его словам, она «в более-менее корректной форме» сказала о том, что планировать путешествие за границу надо, если на это есть свободные средства.
По мнению Прилепина, 90% чиновников разговаривают и выглядят, как «зомби». Госслужащие употребляют «антиязык», чтобы к ним не придирались за слова, иначе «их разорвут за это на части», считает писатель.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает наказание для чиновников за хамство, напоминает агентство Nation News. Если документ примут, представителям власти придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей за оскорбление граждан, передает телеканал 360.
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Политика , Захар Прилепин , Мария Захарова , МИД , Госдума , Телеканал "360° Подмосковье"
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