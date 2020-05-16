Захарову после скандала назвали идеальным чиновником 

Марию Захарову. Писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин не видит смысла в законопроекте о штрафах для чиновников за хамство. При этом он считает, что язык, на котором разговаривают госслужащие, надо менять, и в качестве примера он привел официального представителя МИД РФ

«Много вы в МИДе знаете говорящих людей? Одна Захарова только и говорит», — цитирует Прилепина «Свободная пресса». Он напомнил о недавнем скандале, когда Захарова заявила, что путешествовать следует только тем россиянам, у которых есть деньги. По его словам, она «в более-менее корректной форме» сказала о том, что планировать путешествие за границу надо, если на это есть свободные средства.

По мнению Прилепина, 90% чиновников разговаривают и выглядят, как «зомби». Госслужащие употребляют «антиязык», чтобы к ним не придирались за слова, иначе «их разорвут за это на части», считает писатель.