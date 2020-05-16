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Пушков напомнил послу США в Польше об угрозе «ядерной зимы» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 5 часов назад
Пушков напомнил послу США в Польше об угрозе «ядерной зимы»
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
Пушков написал в Twitter, что «в ФРГ — бунт против ядерного оружия США: социал-демократы требуют его вывести, ХДС — партия Меркель — мечтает сохранить». Тем временем «посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше — поближе к России».
«Забыли про угрозу «ядерной зимы», неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются», — добавил он.
Сенатор предложил американским и польским политикам с такими идеями ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
«Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше — верный путь довести дело до такого же кризиса», — заключил он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО останется ядерным альянсом, пока в мире есть ядерное оружие.
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Политика , Йенс Столтенберг , Алексей Пушков , НАТО , Польша , США
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